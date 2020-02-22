القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت اللجنة الأولمبية الدولية الاستعانة بمجموعة من الألعاب، تتقدمها عرائس باربي الشهيرة، من أجل زيادة جذب الجماهير لا سيما الأطفال لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020".
وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في نسختها رقم 36، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها هذا الحدث بعد نسخة 1964.
وقررت اللجنة الاستعانة بعرائس باربي الشهيرة ولعبة الكروت "أونو" وأيضا لعبة مسارات سيارات السابق "هوت وييل" كأحدث وسائل الجذب في الدورة المقبلة.
وجاءت تلك الخطوة بعد الاتفاق مع شركة "ماتيل" للترفيه عن الأطفال خلال منافسات الأولمبياد.
وتحتفي عرائس باربي الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 بالرياضات الخمس الجديدة خلال فترة الألعاب، وهي ركوب الأمواج والتزلج والكاراتيه والتسلق والبيسبول (الكرة اللينة).
كانت هذه تفاصيل خبر عرائس "باربي".. أحدث وسائل الجذب لأولمبياد طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.