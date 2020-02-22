عرائس "باربي".. أحدث وسائل الجذب لأولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت اللجنة الأولمبية الدولية الاستعانة بمجموعة من الألعاب، تتقدمها عرائس باربي الشهيرة، من أجل زيادة جذب الجماهير لا سيما الأطفال لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020".

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في نسختها رقم 36، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها هذا الحدث بعد نسخة 1964.

وقررت اللجنة الاستعانة بعرائس باربي الشهيرة ولعبة الكروت "أونو" وأيضا لعبة مسارات سيارات السابق "هوت وييل" كأحدث وسائل الجذب في الدورة المقبلة.

وجاءت تلك الخطوة بعد الاتفاق مع شركة "ماتيل" للترفيه عن الأطفال خلال منافسات الأولمبياد.

وتحتفي عرائس باربي الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 بالرياضات الخمس الجديدة خلال فترة الألعاب، وهي ركوب الأمواج والتزلج والكاراتيه والتسلق والبيسبول (الكرة اللينة).