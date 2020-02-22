مسؤولة تحسم ظهور محمد رمضان في "التلفزيون المصري"

قبل ساعات من عرض أولى حلقات البرنامج الجديد "التاسعة مساء" على التلفزيون المصري، واستضافة الفنان محمد رمضان في حلقته الأولى، انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي بوقف بث الحلقة بعد حملة مقاطعة منتشرة منذ فترة للفنان المصري، وهو ما نفته نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري.



واستندت الشائعات إلى قيام أحد المحامين المصريين بتقديم إنذار رسمي على يد محضر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من أجل إيقاف حلقة رمضان، ومنعه من الظهور على شاشة التلفزيون المصري، بسبب تقديمه أدوارا تمثيلية تفتقد للمعايير المهنية والفنية، وباعتباره مثالا سيئا للشباب والنشء.





ونفت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن إلغاء حلقة الفنان محمد رمضان، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الليلة، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الحلقة ستُعرض في موعدها الطبيعي، مساء السبت، بعد انتهاء نشرة الـ9 مساءً، ليكون أول ضيوف "الإبراشي" في برنامجه الجديد.

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وأضافت رئيسة التلفزيون في تصريحات صحفية: "الفنان محمد رمضان يتمتع بشعبية جارفة، ورغم صغر سنه فإنه أصبح واحداً من شباب مصر الموهوبين، معتبرة أن استضافته على شاشة التلفزيون المصري مكسب جماهيري كبير، وفي إطار دعم الفن المصري".

من جهته نشر محمد رمضان صورة عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، وكتب بجوارها يؤكد إذاعة الحلقة التي سجلها للبرنامج.







يذكر أن الإبراشي سبق أن هاجم محمد رمضان منذ عامين تقريبا في برنامجه "العاشرة مساء"، عبر قناة "دريم" قائلا إن رمضان يثير الجدل دائما، مضيفا أنه لا يحتاج لعدو لأنه عدو نفسه.



