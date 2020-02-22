منة عرفة تؤكد الشائعات باحتضانها علي غزلان في عقد قران

نشرت البلوجر أسيل خالد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت أسيل الصورة برفقة البلوجر مروة وجدي وزوجها والفنانة منة عرفة واليوتيبر علي غزلان فى عقد قران أحد الاصدقاء، وعلقت على الصورة قائلة :" Couples " وهو ما يعنى بـ الثنائى المرتبطين. وظهرت منة عرفة بملابس كلاسيك وهى تحضن علي غزلان، وهو ما أكد للبعض شائعات الخطوبة ما بينهم التي تناولتها السوشيال ميديا منذ فترة.

وأثارت الفنانة منة عرفة جدلا كبيرا ومتتاليا منذ بداية 2020 وحتى الآن على السوشيال ميديا و داخل الوسط الفنى حول حقيقة ارتباطها بالطبيب واليوتيوبر على غزلان و يأتى ذلك بعد ظهور الثنائى لأول مرة من إحدى حفلات رأس السنة.

قد يهمك أيضا:

صور جديدة مثيرة للجدل تكشف علاقة منة عرفة بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

فنان يعلن خطوبة منة عرفة وعلى غزلان عبر "إنستجرام"