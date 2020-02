بعد 15 عاما... المسلسل الأمريكي "فريندز" يعود بحلقة خاصة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

من المقرر أن يلتقي أعضاء المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" مرة أخرى لإنتاج حلقة خاصة، بعد مرور أكثر من 15 عاما من انتاج الجزء الاخير من السلسلة.

وستبث الحلقة على خدمة البث المباشر لشبكة اتش بي أو ماكس في مايو/أيار المقبل، وسيعلن عن اليوم المحدد في وقت لاحق.

وسيشارك نجوم المسلسل السته، جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمير في هذا العمل.

وقد أكد ماثيو بيري الخبر في منشور له على موقع إنستغرام قال فيه "إن الأمر يحدث" وبجانبه صورة من التسعينيات. ثم شارك بقية أعضاء فريق المسلسل نفس المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد اُنتجت 10 مواسم من مسلسل فريندز الذي بث لأول مرة عام 1994 واستمر حتى عام 2004. وشاهد الحلقة الأخيرة منه 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة فقط، ما جعلها الحلقة التليفزيونية الأكثر مشاهدة في القرن العشرين.

واجتذب المسلسل منذ ذلك الحين جماهير كبيرة من المشاهدين الشباب عبر خدمة شبكة نتفليكس.

كما كان أفضل عرض مشاهد في بريطانيا وثاني أكثر برامج شبكة نتفليكس شعبية في الولايات المتحدة عام 2018.

وكَثُرت الشائعات عن لم شمل فريق المسلسل بعدما نشرت أنيستون صورة للممثلين معا على موقع إنستغرام في أكتوبر/ كانون الاول الماضي.

وتمكنت شبكة اتش بي أو ماكس من الحصول مؤخرا على حقوق الملكية لجميع مواسم مسلسل فريندز مقابل مبلغ 425 مليون دولار أمريكي.

وقال مسؤول المحتوى الرئيسي للشبكة، كيفن رايلي "أعتقد أن هذا سيكون لم شمل فريق المسلسل، إذ سنلتقي مرة أخرى بـ ديفيد وجنيفر وكورتني ومات وليزا وماثيو في حلقة خاصة على شبكة اتش بي أو ماكس، ستُضم إلى جانب مكتبة جميع مواسم مسلسل فريندز".

وأضاف رايلي أن حلقة لم الشمل الخاصة ستكون حدثا زمنيا مميزا، إذ سيجتمع فيه "مسلسل فريندز بجماهيره بشكل مباشر".

وتشير تقارير أن نجوم المسلسل سيشاركون في إنتاج الحلقة الخاصة.

وبحسب شركة فارايتي للإنتاج الإعلامي، فإنه من المتوقع أن يحصل كل ممثل على 2.5 مليون دولار نظير مشاركته في الحلقة الخاصة، التي ستكون متاحة عند إطلاق خدمة البث المباشر لشبكة اتش بي أو ماكس.

وكانت ردود فعل عشاق المسلسل إيجابية ومبتهجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

