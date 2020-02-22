شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تتألق في حفلها بمهرجات الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة الإماراتية أحلام، في حفلها الذي أقيم يوم الخميس الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي أقيم بمسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية، ونشرت مقطع فيديو لها من بعض أغانيها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر منذ قليل.

ووجهت فنانة العرب رسالتها لحكام دولة الأمارات وكتبت " رسالة حب وتقدير الى الغالية سمو الشيخة فاطمة بنت ثاني بن جمعه ال مكتوم حرم الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة حفظهما الله تشرفت بوجودي بليله كالحلم في داري الفجيرة في بلادي الامارات الحمد لله على نعمه الامارات من بنت زايد".

وقدمت أحلام، باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه".. وغيرها.

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وعلى سياق آخر، نقلت العديد من المواقع الإخبارية الفترة الماضية، أنباء عن تعاون المطربة أحلام، وتقديمها لديو مع BTS، وهو الأمر الذي لم يصدقه الكثيرين، بسبب اختلاف نوع الموسيقى الذى يقدمه الفريق، والذى تقدمه الإماراتية أحلام.

واحتفل زوج الفنانة أحلام الإمارتية بعيد ميلادها الذى احتل يوم 13 فبراير الماضي، حيث تتم عامها الخمسين، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها، مصحوبا بتعليق:"ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما أقدر أعيش من غيرك #احبك".