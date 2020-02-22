شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها بجلسة تصوير منذ أيام.. نيللي كريم تطل من جديد بصور مع كلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها، مع كلبها، عبر الاستوري الشخصي لها عبر موقع انستجرام، منذ قليل، والتي نجحت من خلالها في جذب الأنظار اليها، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وتألقت نيللي كريم، منذ أيام، بجلسة تصوير لها بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، حيث خضت لجلسة تصوير، ونالت إشادات كبيرة بسبب اللوك والفستان وقصة الشعر، التي ظهرت بهم في جلسة التصوير.

وكرمت نيللى كريم مرخراً من مهرجان أسوان لسينما المرأة في نسخته الرابعة، حيث حصلت على جائزة تقديريه عن مجمل أعمالها، وعبرت عن سعادتها بذلك التكريم، خاصة أن نيللى تعد من نجمات الصفوف الأول وتتمتع بعشبية كبيرة بين الجمهور.

وتصور حالياً نيللى كريم مسلسلها الجديد" 100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، حيث كان من المفترض أن يعرض المسلسل في العام الماضى، إلا أنه تأجل لعرضه لضيق الوقت .

Advertisements





وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، إياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة وإلهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.