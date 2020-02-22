تراند اليوم : الشعرالأصفر يكسب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذة الطريقة

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بالفيديو وهي تستعرض جمالها وأنوثتها بدون وضع ميكب علي وجهها، واعتمدت هنا الزاهد بالفيديو على إبهار متابعيها بشعرها الأشقر.

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة عندما يقتلك الملل “وحاز على ردود واسعة من متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين” يا جماوا ” و” منوره يا ملكه جمال العالم ” و” قمرررر ” و” نفس التسريحه “.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد الاشتراك مع احمد فهمي مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.