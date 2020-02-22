تراند اليوم : فقدت عينيها وعاشت ضريره.. تفاصيل مأساوية عاشتها الفنانة عقيلة راتب

يوافق اليوم 22 فبرابر ذكري وفاة الفنانة عقيلة راتب التي رحلت عن عالمنا عام 1999.

تركت الفنانة عقيلة راتب، أدوارا مميزة في عدد من الأفلام منها “زقاق المدق ولا تطفئ الشمس وعائلة زيزي”، وغيرها من الأعمال الناجحة.

ونالت عددا كبيرا من الأوسمة والجوائز.

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ومن خلال هذه السطور نستعرض حياة الفنانة الراحلة عقيلة راتب المأساوية وكيف عانت كثيرا فى حياتها بسبب دخولها الفن وفقدت بصرها فى ايامها الاخيرة.

وما لا يعرفه كثيرون أن عائلتها كانت ترفض دخولها مجال التمثيل ومنعها والدها من استخدام اسمه، فغيرت اسمها من كاملة محمد شاكر لعقيلة راتب، وراتب هو اسم شقيقها.

يذكر ان عقيلة راتب فقدت بصرها بسبب مياه العين ، اثناء تصوير فيلمها “المنحوس”.