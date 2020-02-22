تراند اليوم : فنانة شهيرة تثير الجدل: “أعيش مثل الكلاب حتى في العشق”

أثارت فنانة شهيرة، جدلًا واسعًا بين الجمهور، بعد تصريحات مفاجئة تصف نفسها بالكلبة، مؤكدة أنها تعيش مثلهم في كل شئ.

الفنانة والمغنية التركية المعروفة في بلادها “إيرام درجي”، وصفت نفسها بالـ”كلبة”، مبررة قولها بأن الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة والإيجابية.

وقالت ايرام لوسائل اعلام تركية: “أنا كلبة. الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة فقط ، لذا أبي دائماً يقول لي “كوني كلبة”. أنا أعشق مثل الكلاب و أندم مثل الكلب و مخلصة كالكلب”.

وأثارت تصريحات المغنية المعروفة جدلًا بين الجمهور، معبرين عن صدمتهم من هذا الوصف الذي اعتبروه شنيع.