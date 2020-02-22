"شبابنا المبدع" يتوجه إلى "البحر الأحمر" للقاء MBC‎

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن شراكة رئيسية مع مجموعة MBC، بحيث سيتم بث حفل افتتاح المهرجان يوم 12 مارس/آذار المقبل حصريا عليها.



وتشمل الشراكة قيام mbc بعقد مسابقة أفلام البحر الأحمر القصيرة، وتتضمن اختيار 10 مشاريع للأفلام القصيرة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط تمنح في نهايتها 4 جوائز للفائزين من المشاريع المشارِكة، بالإضافة إلى تقديم منح لصناع الأفلام وورشة عمل ليوم واحد للتحضير لجلسة عرض الأفلام.

كما يدرب المخرج والمنتج الإيطالي ستيفانو تيلدي المرشحين، بهدف تقوية مهاراتهم ومنحهم النصائح الخاصة بكيفية تقديم عروض أفضل، وذلك قبل موعد التقديم في السوق.

وتعليقا على هذه الشراكة، قال بيتر سميث مدير استوديوهات MBC: "شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منطقية، فأهداف ورؤى المؤسستين تتطابق نحو الشباب العاملين بمجال الإعلام والإنتاج السينمائي في المنطقة، فنحن نتطلع لتقديم شبابنا المبدع للعالم".

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ويستضيف المهرجان ومجموعة MBC الأمل 3 جلسات نقاشية عن مستقبل صناعة الفيلم خلال الفترة ما بين 13 إلى 18 مارس/آذار، تضم خبراء دوليين ومحليين، بالإضافة لعقد 3 ورش عمل يومياً.

وملصق الدورة الأولى للمهرجان، من تصوير المصور الفوتوغرافي أسامة أسعد، ويحمل عارضة الباليه السعودية سميرة الخميس وهي تخرج من البحر، في تعبير عن موجة التغيير الثقافي التي تشهدها البلاد، والفرص الواعدة للسينما السعودية الجديدة.





ويفتتح المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي "شمس المعارف" للأخوين قُدس، كما يُشارك الفيلم في المسابقة الرئيسية للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.

ويستضيف المهرجان في دورته الافتتاحية معرض "عندما حلم فيليني ببيكاسو" للاحتفاء بالمخرج الإيطالي الكبير تزامناً مع ذكرى مئويته، حيث يلقي الضوء على عدد من أفلام فيليني المستوحاة من لوحات بيكاسو.





