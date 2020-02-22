خاص- عاصي الحلاني فارس على مسرح الفجيرة وديو رائع مع الوليد

أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً فنياً ضخماً ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، مساء يوم الجمعة، 21 الجاري، على مسرح الكورنيش الكبير في الفجيرة وذلك بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالاضافة الى الآلاف من الجمهور.

قدّم الحلاني خلال الحفل نخبة من أبرز أغانيه التي تنوّعت ما بين القديم والجديد، وكانت من أبرز اللحظات المميزة في الحفل تلك التي رافقه فيها نجله الوليد، حيث قدما سوياً ديو غنائي نال اعجاب الجمهور الذين أتوا للاستمتاع بهذه الأمسية الغنائية وتفاعلوا مع الأداء المميز رقصاً وغناءً وتصفيقاً.

من جهة أخرى، طرح “الحلاني” قبل أيام أغنية جديدة بعنوان “بويا محمد” على موقع روتانا الرسمي عبر موقع يوتيوب وهي مستوحاة من الفلكلور العراقي. قدّم “الحلاني” أغنية “بويا محمد” بتوزيع ورؤية جديدين حملت توقيع طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور. وحصدت اعجاب الجمهور.

كما سبق وكشف عاصي ان “بويا محمد” هي أول أغنية أصدرها من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “عاصي 2020″، ومن المقرر طرح الأغنيات الجديدة تباعاً. كما كشف الفارس أنه يتم حالياً التحضير لتصوير فيديو كليب جديد.