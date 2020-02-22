أمل عرفة ودريد لحام يجتمعان في شارع شيكاغو

حرصت الممثلة السورية أمل عرفة على مشاركة جمهورها بأول صورة لها جمعتها مع الممثل القدير دريد لحام في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “شارع شيكاغو”.

ونشرت أمل الصورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت بالقول: “مع الكبير دريد لحام كواليس شارع شيكاغو”.

العمل مقرر عرضه في رمضان 2020 وهو من بطولة دريد لحام، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، شكران مرتجى، عباس النوري، نظلي الرواس، مهيار خضور، نادين سلامة، نادين خوري وغيرهم. وهو من تأليف واخراج محمد عبد العزيز.

مسلسل “شارع شيكاغو” رومانسي تشويقي، تدور أحداثه بين فترتين زمنيتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي، يروي حكاية فتاة دمشقية، تلجأ إلى “تياترو” في شارع شيكاغو، بعدما هربت مع أحد الأشخاص، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها، ضمن سلسلة من المشاكل والخلافات والصراعات التي تنتهي بجريمة قتل، تبقى غامضة، الى أن ياتي أحد المحققين ويبدأ بكشف خيوط الجريمة.