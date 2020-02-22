تلميح لارتباط منة عرفة وعلي غزلان بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لمحت الفاشينيستا المصرية أيسل خالد، بوجود ارتباط بين الفنانة الشابة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، لتنهي بذلك موجة الشائعات التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي لم يؤكدها أو ينفها الطرفان.

ونشرت أيسل خالد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام صورة جماعية تضم الفنانة منة عرفة وهي تحتضن علي غزلان، وأيضا أيسل خالد برفقة خطيبها والبلوجر مروة وجدي مع زوجها، وذلك خلال حضورهم عقد قران، وعلقت قائلة "كابلز.. مرحلة الارتباط.. مرحلة الخطوبة.. مرحلة الزواج" في إشارة لمراحل علاقاتهم الثلاثة.

وكانت أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة جدلا واسعا بعد ظهورها لأول مرة برفقة اليوتيوبر علي غزلان، رغم نفيها تماما خطبتهما أو ارتباطهما، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 51، وذلك من أجل دعمه ومساندته لحظة توقيع كتابه الجديد "مدمن نجاح".

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وتسبب ظهور منة عرفة وعلي غزلان سويا في تدافع كبير من الجمهور وزحام حولهما، للحصول على توقيعه على كتابه الأول الذي طرحه في المعرض، وجاء تجمع الجمهور للاحتفال بالتقاط صور تذكارية معهما الأمر الذي أدى إلى تدخل أمن المعرض وتنظيم حركة الجمهور لمنع التدافع والفوضى.

وشاركت الكاتبة المصرية أسماء علاء الدين مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" ظهرت فيه برفقة منة عرفة، وكان علي غزلان منشغلا مع الجمهور للتوقيع على نسخ كتابه الجديد، وأثار ظهورهما الجدل كونهما نفيا من قبل أي علاقة خطوبة تجمعهما سويا.

وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو عبد العزيز وهو يمزح مع منة عرفة وعلي غزلان ويبارك لهما على خطوبتهما، في إشارة للسخرية من الشائعة التي طاردتهما وقال: "خطب البنت خطب البنت، بس مقلناش ليه للبنت"، فرد عليه اليوتيوبر على غزلان قائلا: "اتفضحنا" ودخل في نوبة ضحك مع الفنانة الشابة.

وتكهن بعض رواد التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما سويا أن الثنائي قد ارتبطا ولا يريدان إعلان الأمر حاليا، مشيرين إلى اعتمادهما طريقة تقليدية لإثارة الجدل حولهما واتباع بعض الفنانين في علاقاتهم الخاصة، فيما طالبهما البعض بالإعلان الرسمي سواء كان الأمر ارتباطا أم خطوبة لحسم الجدل حول علاقتهما.