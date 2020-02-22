الطفلة ألما في مسلسل نور.. هكذا أصبح شكلها بعد 15 عاما من عرضه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الطفلة ألما في المسلسل التركي الشهير "نور" الذي تم عرضه قبل 15 عاما تقريبا، وكانت تظهر باستمرار في حلقاته، لكن تلك الطفلة كبرت وتغيرت ملامحها وأصبحت شابة.

وجسدت ألما دور ابنة دانة التي كانت حفيدة فكري بيك، وأخت مهند ورسامة العائلة حاسبة روحها بابلو بيكاسو.

وتدرس ألما وأسها الحقيقي كايرا سيمور Kayra Simur حاليا في جامعة إسطنبول بعدما ابتعدت فترة طويلة عن التمثيل واهتمت فقط في دراستها وفق تقارير فنية تركية.

وتدرس سيمور الموسيقى كما أنها تفضل العزف على آلة الكمان، وظهرت في وقت سابق وهي في مرحلة المراهقة وبدا عليها اختلاف ملامحها عن مرحلة الطفولة.

وفي مرحلة الشباب عادت ملامح ألما الطفلة متمتعة بمظهر أنيق رغم أنها لا تنشر لها الكثير من الصور فهي تفضل الابتعاد عن الأضواء.

وكانت قد شاركت أيضا في فيلم رعب حمل عنوان Üç Harfliler Marid وظهرت خلاله بدور فتاة تستحوذ عليها روح شريرة وتثير الرعب لدى الجميع.

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وانتشرت أخبار في وسائل إعلام عربية بوقت سابق أن الفنانة الشابة قد فارقت الحياة بسبب لعبة الحوت الأزرق وغيرها من الشائعات، لكن تبين فيما بعد أنها تعيش حياتها الطبيعية كما أنها لم تخرج وتوضح حقيقة تلك الأخبار بل تجاهلتها.

ومسلسل "نور" درامي اجتماعي تركي دبلج إلى اللغة العربية باللهجة السورية وعرض على قناة إم بي سي 4، ويتكون من 154 حلقة وفي الأصل 100 حلقة وكل حلقة 90 دقيقة، وكانت مدة تصويره عاما ونصف العام.

وانتهى عرض المسلسل بالنسخة العربية يوم السبت 30 أغسطس 2008، حيث تم عرض الحلقتين الأخيرتين سوية.

ويعتبر مسلسل "نور" المسلسل التركي الثالث على قائمة المسلسلات التركية المدبلجة، حيث أتى بعد عرض "سنوات الضياع" بمدة قصيرة وبعد مسلسل "إكليل الورد" الذي عرض في صيف 2007.

والمسلسل من بطولة كلٍ من الممثلة سونغول أودان التي قامت بدور نور شاد أوغلو وأدى صوتها الممثلة السورية لورا أبو أسعد، وكذلك الممثل كيفانتش تاتليتوغ الذي قام بدور مهند شاد أوغلو زوج نور وأدى صوته الممثل السوري مكسيم خليل.