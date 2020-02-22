لقاء الخميسى تثير الجدل بـ إطلالة جريئة مع ابنها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة ابنها. وظهرت الفنانة لقاء الخميسى فى الصور برفقة ابنها بإطلالة جريئة وانيقة خطفت بها الانظار ونالت إعجاب الكثير من متابعهيا.

وتألقت الفنانة لقاء الخميسى ، بإطلالة جريئة مرتدية بلوزة بيضاء مكشوفة الصدر، ووضعت بعض اللمسات من المكياج الصاخب واعتمدت على وضع أحمر الشفاه باللون الاحمر الداكن.

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