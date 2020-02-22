. شاهد الراقصة نور قبل التحول جنسيًا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو للراقصة المغربية نور الطالبي، وهي ترقص في إحدى حفلات الزفاف بالمغرب، وهو ما جعلها مطلوبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وقبل عدة أشهر أيضًا، تم تداول فيديو للراقصة نور المغربية، من أحد الأعمال الفنية التي شاركت فيها قبل إجراء عملية التحول الجنسي، وظهرت فيها بشعر طويل، لكن يظهر على جسدها بعض علامات الذكورة مثل انتشار العروق وظهور عضلات ضئيلة، وغيرها.

جاء ذلك بعدما تداول عدد كبير من رواد السوشيال الميديا لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصيرا للراقصة المغربية نور الطالبي، وهي ترقص في إحدى حفلات الزفاف بطريقة مثيرة.

وظهرت نور الطالبي، ترتدي القفطان المغربي، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي أمام أحد الأعراس المغربية، في ظل تفاعل الحضور معها بالرقص والتصوير بالهواتف الجوالة.

الفيديو أحدث جدلًا بين نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، وتباينت التعليقات بين الإعجاب برقص نور الطالبي، وبين تلميحات حول عملية التحويل الجنسي التي أجرتها من فترة طويلة.

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يذكر أن نور الطالبي، اسمها الحقيقي قبل إجراء عملية التحول الجنسي: نور الدين الطالبي، وولدت عام 1970 بمدينة أكادير المغربية، وبعد إجراء العملية أبقت على اسم نور فقد بدلًا من «نور الدين».

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