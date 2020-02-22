شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابن عاصى الحلانى يشاركه فى حفل الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم عاصى الحلانى حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلانى الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.





































من ناحية أخرى تحيى المطربة ديانا كرزون حفلا غنائيا، اليوم ضمن المهرجان، ومن المقرر أن تقدم ديانا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها فى الوطن العربي.

كما يحيى المطرب اللبنانى وائل جسار حفلا غنائيا فى مهرجان يوم الأربعاء 26 فبراير الحالى، ومن المقرر أن يقدم جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"، "نخبى إيه"، "غريبة الناس"، "مشيت خلاص"، "أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك"، وغيرها.

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جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة للفنون يشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات منهم الفنانة أحلام التي شاركت في المهرجان بحفل مع المطرب حسين الجسمى، أول أمس الخميس.

وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى مؤخرا أثار الجدل بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا: "ممكن تشارك السنة الجاية".

وتابع الحلانى: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، لذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتكرر فى كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا أن إدارة البرنامج فى حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور فى البرنامج مع استبعادهم أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.