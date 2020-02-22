شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. سميرة سعيدة تغنى لـ"فيروز" فى بداياتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها، بمقطع فيديو لها من ذكريات بداياتها في عالم الغناء، عبر حسابها الشخصي بموقع السوشيال ميديا المختلفة.

وظهرت الديفا في مقطع الفيديو الذي نشرته منذ قليل، وهي تغني أغنية النجمة فيروز الشهيرة "يا مرسال المراسيل"، وهي في فترة شبابها، وكتبت "يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة..خدلي بدربك هالمنديل واعطيه لحبيبي".

كانت الديفا خضعت إلى جلسة تصوير جديدة فى عيد الحب، حيث ظهرت فى إطلالة شبابية باللون الأحمر، خطفت بها قلوب جمهورها، وارتدت سميرة سعيد جاكيت جينز وبنطلون باجى يحملان اللون الأحمر، وذلك احتفالا بعيد الحب، وسط إشادات كبيره من جمهورها لاختيار تلك الإطلالة الرائعة، بينما علقت الديفا قائلة: "عيد حب سعيد".

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يشار إلى أن الشاعر الغنائى أشرف أمين يتعاون مع الديفا سميرة سعيد بأغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "جنان" من ألحان شادى محسن، وتوزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، حيث تم الانتهاء من تسجيلها، والثانية بعنوان "أنا مش تمام" من ألحان مايكل صفوت، من المقرر أن يتم تسجلها خلال الأيام المقبلة.

ولم يكن هذا التعاون هو الأول الذى يجمع أشرف بالديفا، فقد حقق الاثنان نجاحًا من قبل خلال الفترة الماضية من خلال عدة أغانى منها "ياعم عيش" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والثانية بعنوان "جرالك إيه" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، ومهندس صوت أمير محروس، والثالثة "يوم من عمرنا".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد أحييت حفلًا ناجحًا فى دبى فى يناير الماضى وذلك بمشاركة المواهب الشابة وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت آخر أغنيتها بعنوان "هى Hiya"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.