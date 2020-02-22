شكرا لقرائتكم خبر عن "بهوايا انتى قاعدة معايا".. تعرف على رأى صلاح عبد الله فى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صلاح عبد الله، بمقطع فيديو ساخر من التريند المنتشر الفترة الحالية، لأغانى المهرجانات وهجوم الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين على تلك الأغانى ومطربى المهرجانات، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام منذ قليل.

وظهر فى مقطع الفيديو الذى نشره صلاح عبد الله عبر حسابه، مجموعة من الشاب وهم يرقصون على أغنية "بنت الجيران"، وسرعان ما توقفوا أثناء مرور دورية للشرطة وسماعهم لصوت "سارينة الشرطة"، وبعدها قاموا بتغير الأغنية الشعبية لأغنية أمير الغناء العربى "عيد ميلاد جرحى أنا"، ويظهر عليهم مظاهر الحزن كتعبير منهم على أن الأغانى الشعبية تجبرهم على الرقص واغانى هانى شاكر تؤدى للحزن.

وكتب عبد الله معلقًا على مقطع الفيديو " ‏فيه كدا؟!????أيوه طبعًا فيه كدا????من شعب مالهُش مالكة ودايمًا هكذا، بيعيِّط لما يفرح ويضحك فى العزا، شعب عسل وعسلُه فى منتهى اللذاذة والذكاء، مع عظيم اعتذارى وحبى وتقديرى لصديقى وحبيبى أمير الغناء❤️????❤️".

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وكان الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، أنه لا حقيقة لما يشاع حول اشتراط النقابة ارتداء محمد رمضان ملابس لائقة وعدم التعرى فى الحفلات ليتم استثناءه من قرارالمنع الذى أصدره الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن هذا الأمر غير حقيقى.

وكان الفنان هانى شاكر، فتح النار على مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من هؤلاء المطربين، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على ثوابت المجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.