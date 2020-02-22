هل تحاول أسرة ريهانا إقناعها بالعودة إلى بربادوس خوفا من أسلوب حياتها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تحاول أسرة النجمة العالمية ريهانا إقناعها بالعودة إلى بربادوس خوفا من أسلوب حياتها؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما آثار الكثيرمن الجدل حول النجمة الشهيرة، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات التى تنتشر حول نجوم العالم، وجاء النفى بعد التواصل مع أحد المقربين من ريهانا الذي وصف ما تردد بالأكاذيب، والنجمة الشهيرة غير مرتبطة حاليا ولا تفكر فى أى ارتباط.



ريهانا

بدأت الشائعة بنشر موقع "National Enquirer" تقرير يؤكد أن ريهانا شعرت بحزن شديد بسبب انتهاء علاقتها مع الملياردير السعودى حسن جميل، وهو ما يجعلها تعيش حاجة اضطراب وتخبط وهو ما جعل عائلتها تشعر بالكثير من القلق، وقد أكد مصدر للمجلة أن ريهانا التى تجوب العالم كله بحفلاتها وتحضر الكثير من المناسبات وهى الآن محط تركيز وسائل الإعلام كانت سببا حقيقيا لقلق العائلة، خاصة أنه ظهر برفقتها أكثر من مرة النجمين دريك واساب روكى، ويضيف المصدر بأن عائلتها لديها "مخاوف كبيرة بشأن كيفية تعاملاتها الآن".

كما أشار التقرير إلى أن ريهانا تعيش حالة تمرد على الحياة التى كانت تعيشها مع جميل و تكسر كل القيود الذي كان يفرضها عليها والآن كل ما تريد أن تفعله هو حضور الحفلات و الانطلاق بشكل مبالغ فيه ، في حين اكد مصد للموقع أن ريهانا "تبدو حزينة للغاية" هذه الأيام.