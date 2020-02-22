شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا رمضان 2020 برعاية «تيمون وبومبا» و «وصل أمانة» مع «نساء من دهب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدراما الرمضانية من كل عام، تقديم عدد من الأعمال الكوميدية التى يفضل الجمهور مشاهدتها فى الشهر الكريم، حيث أن هذه الأعمال دائمًا ما تحقق نجاحًا كبيرًا، وذلك أتاح فرصة كبيرة لتواجد نجوم الكوميديا فى السباق الرمضانى بشكل دائم، وفى هذا العام يٌعرض 5 مسلسلات تحمل الطابع الكوميدى واللافت هو سيطرة نجوم فرقة «مسرح مصر» على هذه الأعمال، وذلك استمرارًا للانتشار الكبير الذى حققوه فى السنوات الأخيرة.

ويأتى فى مقدمة الأعمال الكوميدية فى رمضان المقبل مسلسل «تيمون وبومبا» للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى والذى يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى والذى تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة ويشارك فى بطولته ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول، لطفى لبيب، والطفل إسماعيل أحمد الجندى – نجل مخرج العمل – والطفلة هنا زهران، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات جار الاستقرار عليهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما، حيث كانت البداية بفيلم «كلب بلدى» الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل «ريح المدام»، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم «الكويسين» وأيضًا مسلسل «الواد سيد الشحات»، وأيضًا ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله «الوصية».

ثانى الأعمال الكوميدية هذا العام مسلسل «وصل أمانة» بطولة نجما «مسرح مصر» على ربيع ومصطفى خاطر وتأليف فاروق هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة أيضًا، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يلتقى الثنائى للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سويًا فى مسرح مصر بمواسمه السبعة على مدار السنوات الماضية.

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وفى العامين الماضيين خاض على ربيع ومصطفى خاطر تجربة البطولة المطلقة فى الدراما، حيث قدم الأول مسلسلين، هما «سك على أخواتك» بمشاركة هنا الزاهد وسهر الصايغ وميرنا نور الدين وصبرى فواز، و«فكرة بمليون جنيه» بمشاركة صابرين وسهر الصايغ وإخراج وائل إحسان، أما الثانى فقدم مسلسلى «ربع رومى» مع محمد سلام وميرنا جميل وبيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و«طلقة حظ» مع أيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وخالد أنور وإخراج أحمد خالد أمين.

أما مفاجأة رمضان المقبل هو تعاون النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد ويقدمان أدوار كوميدية، حيث يصوران حاليًا «نساء من ذهب» المأخوذ من «فورمات» أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاحر ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضاً هيفاء وهبى، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم.

المسلسل حسب الفورمات الأمريكى المأخوذ منه تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

«اتنين فى الصندوق» مسلسل كوميدى آخر من بطولة نجمين من نجوم «مسرح مصر» وهما حمدى الميرغنى وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، ويشارك فى البطولة نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار، تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التى يتعرضون لها يوميًا.

والتحق بنجوم الأعمال الكوميدية فى رمضان المقبل نجم مسرح مصر، محمد عبد الرحمن «توتا» الذى يقوم ببطولة مسلسل من 15 حلقة يحمل اسم «جمجوم وفيديو» بمشاركة محمد سلام والذى انطلق تصويره قبل أيام، للعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز ومصطفى يوسف وإخراج إسلام خيرى، حيث تقدم نفس الشركة المنتجة مسلسلا آخر من 15 حلقة للعرض فى النصف الأول من الشهر الكريم.