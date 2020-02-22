أحمد السقا عن مجدي يعقوب: صانع السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصف الفنان أحمد السقا، في تغريدة نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الدكتور مجدي يعقوب بـ"صانع السعادة".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن، عبروا عن حبهم للدكتور مجدي يعقوب، بينهم "يسرا، شريف منير، راندا البحيري، محمد محسن".

كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أعلن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".