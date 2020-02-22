بالفيديو| يسرا تبدأ تصوير مشهدها الأول في "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "العدل جروب" على موقع "فيسبوك"، فيديو من كواليس مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانة يسرا، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وتظهر يسرا وهي تستعد لتصوير أول مشهد لها في المسلسل، وصاحب الفيديو تعليق "النجمة يسرا وكلاكيت أول مرة دهب عيرة".

المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، وهنادي مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.