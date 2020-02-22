منى زكي تعلق على صورة روبي.. والأخيرة: "انتي فتاة أحلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة روبي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وحرصت الفنانة منى زكي على أن تعلق على الصورة بقولها: "تجنني".
وردت الفنانة روبي على التعليق: "انتي فتاة أحلامي".
وتواصل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في فيلم "حلم سوسن"، ويشارك في العمل عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، يدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.
كما تشارك الفنانة منى زكي في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، رامز أمير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.
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