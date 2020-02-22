نادر حمدي يكشف عن صور من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الموزع الموسيقي نادر حمدي مجموعة من الصور تجمعه بأسرته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "حمدي" في الصور في مرحلة الطفولة، كما ظهر في إحدى الصور وهو يعزف على آلة "البيانو"، وعلق :"القديم ذهب".

وكان الموزع نادر حمدي كشف مؤخرًا عن تعاون جديد بينه وبين الهضبة عمرو دياب، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبا".

يذكر أن الفنان نادر حمدي وزع موسيقى الميكساج لألبوم فريق واما الجديد "الصيف ابتدى".