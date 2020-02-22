فيديو| لطيفة تطرح أحدث أغانيها "زيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت المطربة التونسية لطيفة، اليوم، أغنية "زيدي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "زيدي" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور. وروجت الفنانة لطيفة للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"اسمعوا أغنية زيدي دلؤتي على قناة لطيفة على اليوتيوب". Advertisements وأطلقت المطربة التونسية لطيفة، 18 فبراير، أغنية "حب بيغير ملامح" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "حب بيغير ملامح"، من كلمات وألحان إسلام صبري. وشاركت الفنانة لطيفة مؤخرًا في الأوبريت العربي العالمي "صناع الأمل"، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم: صابر الرباعي، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، وغيرهم.

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