28 فبراير.. أحمد عصام يحيي حفلًا في winter wonderland

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يستعد الفنان أحمد عصام لإحياء حفل جديد في ملاهي winter wonderland بحديقة zed الشيخ زايد، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء. يذكر أن عصام شارك بتقديم فقرة ألعاب نارية في حفل افتتاح الملاهي winter wonderland يناير الماضي. أحمد عصام واحد من أشهر مصممي عروض الألعاب النارية. ملاهي winter wonderland الشتوية تم افتتاحها لأول مرة في مصر بالشيخ زايد 9 يناير الماضي، وافتتحها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

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