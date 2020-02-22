محمد محسن: مجدي يعقوب "نمبر وان" والمُلهم لكل الأجيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان محمد محسن، على توجيه رسالة للدكتور مجدي يعقوب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر محسن صورة ليعقوب من تكريمه الأخير في دبي، معلقًا "السير مجدي يعقوب، نامبر وان، وفخر مصر الدائم، والمثل الأعلى المُلهِم لكل الأجيال الحاضرة واللي جاية، المثال والنموذج الحي -أطال الله في عمره- اللي لازم نحتفي بيه في كل وسائل إعلامنا وجامعاتنا ومدارسنا ويتعمل عن قصة حياته بدل المسلسل اتنين وبدل الفيلم تلاتة".

وتابع "ونحتفي أكتر بالعلم والعمل والتعليم والثقافة، عشان نقدر نحافظ على ماضينا ونحسّن حاضرنا ونطوّر مستقبلنا ومستقبل أولادنا. شكراً من القلب لحبايبنا في الإمارات العربية الشقيقة شعب وقيادة، للتكريم الكبير الذي ناله الدكتور مجدي يعقوب من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوشاح العمل الإنساني".

Advertisements

كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أعلن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".