يسرا عن الدكتور مجدي يعقوب: "ملاك الحب والرحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا، عبر موقع "إنستجرام"، صورة للدكتور مجدي يعقوب.
وعلقت يسرا: "الحمد لله على سلامتك يا د. مجدي، إنت فخر لمصر والعرب والعالم كله.. ربنا يديمك نعمة في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة".
كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أعلن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.
وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".
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