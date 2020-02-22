روبي تحضر "علاء الدين".. مجدي الهواري: ليلة جميلة بوجودك حبيبتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج مجدي الهواري متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بالفنانة روبي، أثناء حضورها مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، على مسرح كايرو شو.

وكتب الهوراي في تعليقه على الصورة "ليلة جميلة بوجودك حبيبتي روبي.. الحب كله، مبسوط ان العرض عجبك، فعلاً weekend مختلف وشكراً للجمهور وللضيوف اللي حضروا".

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جدير بالذكر أن روبي كانت تعاقدت على المشاركة في بطولة العرض، لتقدم شخصية ياسمين قبل أن تعتذر ويُسند الدور للفنانة تارا عماد.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.