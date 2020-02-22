تراند اليوم : 1 مارس.. “رقصة لا تنسى” في الأوبرا بحضور “فاروق حسني” و “نيللي كريم”

يعرض يوم 1 مارس في السابعة مساءً بالمسرح الصغير تحت رعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا؛ الفيلم الوثائقي “رقصة لا تنسى”، من تأليف أدم مكيوي، وهو المنتج الفني للعمل، ومن إخراج أدهم الصفتي، وإنتاج مؤسسة مؤمنة كامل الخيرية.

العرض سيتم بحضور وزير الثقافة السابق الفنان فاروق حسني، والنجوم نيللي كريم ونادين وأحمد يحيى، والموسيقار هاني شنودة، وعدد كبير من النجوم ممن ظهروا بالفيلم.

الفيلم يروي قصة راقص الباليه العالمي ورئيس دار الأوبرا الراحل عبد المنعم كامل، ويبدأ الفيلم بعزف مختارات من موسيقى الباليهات العالمية يليه عرض الفيلم، ثم إعلان دعم مؤسسة مؤمنة كامل لبعض راقصي الباليه الصاعدين وتكريمهم على المسرح.

وسيتم توزيع كتاب يتضمن شهادات ورسالة ماجستير عن فن الراحل أعدتها الباحثة بأكاديمية الفنون آيات عباس.

فيلم رقصة لا تنسى

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