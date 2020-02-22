تراند اليوم : “سوسن بدر”.. تنضم لمسلسل “خيط حرير” في رمضان 2020

انضمت الفنانة القديرة سوسن بدر إلى طاقم عمل مسلسل “خيط حرير” بطولة النجمة مي عز الدين والتي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم 2020، على أن تبدأ بدر تصوير مشاهدها الفترة القادمة، ويعد المسلسل هو التعاون الأول لعز الدين وبدر في الدراما.

ويشارك مي عز الدين بطولة المسلسل كلٌ من: هنادي مهنى، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، يوسف عثمان، وجار ترشيح باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر.

وعرض لمي عز الدين في الموسم الرمضاني الماضي 2019، مسلسل “البرنسيسة بيسة” ولكن الحظ لم يحالفها فلم ينل العمل إعجاب الجماهير وتعرض لكثير من الانتقادات.

ويعرض حاليًُا لسوسن بدر مسلسل “بخط الإيد” عبر شاشة DMC، بطولة النجم أحمد رزق، أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، إنتاج شركة سينرجي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرًا لمضمونه فهو يعرض قضية الرجل والمرأة.

وفي الموسم الرمضاني القادم 2020، تطل بدر على جمهورها ضمن أبطال مسلسل “ونحب تاني ليه”، بجانب ياسمين عبد العزيز.