تراند اليوم : محدش يفهم غلط .. روبي بتقول لمنى زكي: أنتي فتاة أحلامي

شاركت الفنانة روبي متابعيها عبر حسابها الخاص على Instagram، بصورة حديثة لها.‏

ظهرت روبي في الصورة بشعر أسود فاحم طويل وماكياج هادئ مرتدية جاكيت من الجلد الأسود وتلقت روبي عدد من التعليقات ‏المشيدة بجمالها.‏

علقت الفنانة منى زكي على صورة روبي معبرة عن إعجابها بها قائلة: “تجنني” لترد روبي عليها مازحة: “أنتي فتاة أحلامي”. ‏

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يُذكر أن منى زكي تنتظر عرض فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” قريبا، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن ‏إنتاج جابي خوري‎.‎

يشار إلى أن أخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ‏ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. ‏