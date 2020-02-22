تراند اليوم : محدش يفهم غلط .. روبي بتقول لمنى زكي: أنتي فتاة أحلامي

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شاركت الفنانة روبي متابعيها عبر حسابها الخاص على Instagram، بصورة حديثة لها.
ظهرت روبي في الصورة بشعر أسود فاحم طويل وماكياج هادئ مرتدية جاكيت من الجلد الأسود وتلقت روبي عدد من التعليقات المشيدة بجمالها.
علقت الفنانة منى زكي على صورة روبي معبرة عن إعجابها بها قائلة: “تجنني” لترد روبي عليها مازحة: “أنتي فتاة أحلامي”.
يُذكر أن منى زكي تنتظر عرض فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” قريبا، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.
يشار إلى أن أخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.