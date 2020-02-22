مشاهير بمظهر شبابي.. لن تتوقعي أعمارهم الحقيقية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحرص نجوم الفن والمشاهير عادة على مظهرهم الخارجي حتى وإن تقدم بهم العمر، لذا من الصعوبة أن يعرف الجمهور أعمارهم الحقيقية لظهورهم الدائم بشكل شبابي حيوي وإطلالات متجددة.

وبالحديث عن نجوم الفن مع دخولهم لعام 2020 نجد أن الفنان التونسي ظافر العابدين قد بلغ من العمر 50 عاما رغم أن مظهره لا يوحي بذلك، وأيضا الفنان مصطفى شعبان الذي أصبح بنفس عمر العابدين.

أما بالنسبة للفنان أحمد حلمي زوج منى زكي فقد أصبح بعمر الـ 51 عاما، رغم أن الكثير من محبيه كان يعتقد أنه في بداية الأربعينيات أو منتصفها على أكثر تقدير، بينما أصبح عمر الممثل أحمد السقا 47 عاما.

كما بلغ الممثل الأردني إياد نصار عمر الـ 48 عاما وهو ما شكل مفاجأة عند بعض المتابعين، وأكبر منه بسنة كان الفنان المصري أحمد عز بعمر الـ 49 عاما.

ووصل الممثل المصري رامز جلال إلى عمر 47 عاما، وأكبر منه بعام الفنان تامر هجرس بعمر الـ 48 عاما.

Advertisements

وتشابه النجمان خالد أبو النجا وخالد النبوي بنفس الرقم في عمرهما الذي أصبح 53 عاما، في حين بلغ الفنان عمرو سعد سن الـ 49 عاما.

الفنان الكوميدي محمد هنيدي هو الآخر كان عمره صدمة لمحبيه لتجاوزه الـ 55 عاما، وفارق العمر بينه وبين النجم خالد الصاوي عام واحد فقط؛ لأن الصاوي في الـ 56 من عمره.

أما بالنسبة لنجمات الفن فهناك الكثيرات اللاتي حافظن على مظهرهن الشبابي منهن سمية الخشاب، رغم أن عمرها أصبح 44 عاما، والفنانة غادة عبد الرازق المقبلة على منتصف الخمسينيات وهو نفس عمر شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وتجاوزت النجمتان يسرا وفيفي عبده الـ65 من العمر، فالأولى أشرفت على الـ70 أما الثانية في الـ67 من عمرها.