شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"مجدى يعقوب": ربنا يديمك نعمة فى حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة الكبيرة يسرا، رسالة شكر لجراح القلب العالمى السير الدكتور مجدى يعقوب،و للاطمئنان عليه ، ونشرت يسرا صورة "ملاك القلوب وسط الأطفال وهو يبادلهم الابتسامة، عبر حسابها على تويتر، وقالت فى تعليقها: "الحمد لله على سلامتك يا دكتور مجدى.. أنت فخر لمصر والعرب والعالم كله.. ربنا يديمك نعمة فى حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة.. مجدى يعقوب".

ويأتى هذا بعدما انتشر مقطع فيديو للحظة سقوط الدكتور مجدى يعقوب، أثناء تكريمه فى حفل صناع الأمل بالإمارات، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى سارع آنذاك، لمساعدة الجراح العالمى على النهوض، كما ساعده فى ذلك بعض المتواجدين على المسرح من المنظمين حينها.





ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أعلن عن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل فى دورتها الثالثة، التى عقدت مساء الخميس الماضى.

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كما أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على التعاون مع جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد التبرعات التى جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.

ونشر حاكم دبى، اليوم السبت، صورة تجمعه بالدكتور مجدى يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، وقال فى تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا فى خدمة الناس".