شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد اللبنانى ربيع هنيدى: محمد رمضان نجم مصر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى عن رأيه في محمد رمضان على المستوى الفنى بعد تسجيله حوارًا مصورًا معه، وقال: "بعد المقابلة المصورة التى سترى النور قريبًا مع الفنان محمد رمضان، أجزم أنه بعد جيل الكبار أمثال عادل إمام، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، وكثيرين سبقوهم.. هو نجم مصر القادم، فهو مبدع مختلف فى كل شىء.. فنه وطموحاته وقراراته وأفكاره ومخططاته.. فنان تجدونه صاحى عندما يكون الناس نائمون، ليفكر كيف سيدهشهم عندما يستيقظون".

وأضاف ربيع هنيدى: "بصراحة هو إنسان أمتعنى وأدهشنى فى إجاباته وفلسفته للأمور.. فهنيئًا لمصر بنجم سنواتها القادمة.. انتظروا حوارى مع رمضان، ويا جبل لا يهزك ريح".

ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، كان قد كشف عن برومو حلقته الأولى مع الإعلامى وائل الإبراشى، المقرر لها اليوم السبت، على القناة الأولى المصرية فى برنامجه الجديد، ونشر رمضان البرومو الأول للحلقة التى يحل فيها ضيفا عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً: "لقائى السبت الساعة العاشرة مساءً على التليفزيون المصري، القناة الأولى مع الإعلامى وائل الإبراشى".

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يذكر أن المخرج محمد سامى كثف ساعات تصوير مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، إلى 20 ساعة يومياً، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، من إنتاج شركة سينرجى، حيث انتهى سامى وفريق عمله من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن.

وتصور حالياً أسرة المسلسل عدة مشاهد داخل الديكور الأساسى فى الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يستمر التصوير لعدة أيام أخرى، على أن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصوير جديدة خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.