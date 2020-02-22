فوز العتيبي تضع شرطا للتنازل عن إسم قبيلتها

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 05:56 مساءً - نشرت الناشطة السعودية ” فوز العتيبي ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة هددت من خلالها كل من يشكك في جنسيتها وفي حقيقة الأصول السعودية لوالدتها باللجوء إلى القضاء .

حيث كتبت في ردها على ذلك في رسالة شديدة اللهجة قائلة : ” أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجرهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية ” .

وتابعت : ” وإذا مره فاقع قلبكم إني عتيبية عادي إدفعوا لي عوض مليون ريال وأحذف اسم قبيلتي وأخليها لكم ولا لا يكثر ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة والتي انقسمت تعليقاتهم بين مؤيدا لها وأن تصرفاتها حرية شخصية ويجب عدم انتقادها لأنها تتبع قبيلة معينة فكل شخص يمثل نفسه .. وبين من انتقدها وإنها ذو نظرة مادية بحتة جعلتها تبادل إسم عشيرتها مقابل المال .

يذكر أن فوز العتيبي واجهت من جانب بعض النشطاء تشكيكا في جنسيتها الذين أرجعوا السبب في ذلك إلى أن كثيرا من معتقداتها وأفكارها تعد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ وإنها تتعمد الإثارة واستفزاز الجمهور لإثارة الجدل حولها وتكون محط الأنظار وتصبح ” تريند ” على مواقع التواصل الإجتماعي .