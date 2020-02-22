بتهمة الفعل الفاضح وخدش الحياء .. بلاغ للنائب العام ضد لاعب نادي الزمالك المصري ” شيكابالا “

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 05:56 مساءً - تقدم المحامي المصري ” سمير صبري ” ببلاغ إلى النائب العام المستشار ” حمادة الصاوي ” ضد لاعب نادي الزمالك ” محمود عبد الرازق ” الشهير بشيكابالا على خلفية ما قام به اللاعب عقب انتهاء مبارة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين ناديه والنادي الأهلي المصري على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات .

وجاء في نص البلاغ : ” بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرتي وأسرة مكتبي أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك لفوزه بمباراة السوبر المصري في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية .. وما يجدر الإشارة اليه أنني غير منتمي ولا مؤيد ولا مشجع لأي فريق رياضي ” .

وتابع : ” ولكن أصابني الفزع والهلع حينما توجه المبلغ ضده شيكابالا اللاعب في نادي الزمالك إلى جماهير الأهلى عقب إعلان الحكم التتويج بمباراة السوبر المصري بدولة الإمارات الشقيقة وبعد تسجيل عبدالله جمعة لركلات الجزاء الخامسة وحسم البطولة صدرت منه إشارات بذيئة حقيرة وحركات منافية للآداب العامة كان لها أسوأ الأثر في نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء ” .

وأضاف : ” ما حدث فضلا عن كونه تصرفا غير مسئول دون اكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولي عهد أبوظبي اللذين شملا الجميع برعايتهما .. وعلى ذلك تجب محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملاءهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون لكونها تشكل أركان جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة إلى الدولة المصرية محليا وعربيا ودوليا ” .

واختتم سمير صبري بلاغه قائلا : ” يتمسك المبلغ بعد الاطلاع على هذا البلاغ ومشاهدة الأسطوانة المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده المدعو شيكابالا ” محمود عبد الرازق ” لاعب كرة قدم بنادي الزمالك الرياضي للمحاكمة الجنائية العاجلة لتوقيع أقصى عقوبة علية لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة للدولة المصرية بخلاف تسببه في إفساد العرس الكروى المصرى في الإمارات ” .