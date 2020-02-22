شريف سلامة يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته داليا مصطفى

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 05:56 مساءً - استضافت المذيعة ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” الذي تقدمه على إذاعة ” نجوم إف إم ” الفنانة ” داليا مصطفى ” .
وشهدت الحلقة مداخلة هاتفية للفنان ” شريف سلامة ” زوج داليا مصطفى كشف من خلالها عن حقيقة ما تردد مؤخرا حول انفصاله عن زوجته .
وأكد شريف سلامة على أن كل ما قيل حول هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة ونفاه نهائيا وما هو إلا مجرد شائعات سخيفة يطلقها البعض .
كما عبر عن حبه الكبير لزوجته قائلا : ” داليا مش بس زوجتي دي أمي وأختي وصاحبتي وحبيبتي وكل حاجة .. إحنا بينا عشرة كبيرة جدا جدا ومن قبل الجواز كنا سنين طويلة صحاب الموضوع أكبر من زوج وزوجة ” .
وتابع : ” بالنسبة للشائعات أنا طول عمري ما بردش بصراحة مبتفرقش معايا ولا أنا ولا هي .. الحاقدين ما بيصدقوا يلاقوني علشان أنا مش بتاع سوشيال ميديا ومبظهرش كتير ” .
وأضاف شريف سلامة إنه يحب الجدية في عمله والتركيز به ويتجنب الكثيرين في المجال حتى يتجنب مشاكل الفن ويبتعد عن الشائعات .
وأشار إلى أن أسعد لحظات حياته تكون مع انتهاء العمل وسماع الموسيقى برفقة زوجته في المنزل قائلا : ” الموسيقى تلازمني دائما طول الوقت ” .
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