محمد خيري أطلق “الحق عليك” وسط تصريحات جريئة

حل النجم محمد خيري، ضيفاً ضمن برنامج “بيت الكل” عبر شاشة الـ MTV. تحدث في القسم الأول من الحلقة عن بداياته وعن الطريقة التي صقل بها موهبته، كما قال بأنّه لم يشارك في برامج الهواة لأنه لم يشعر أنها فعلا تتبنى المواهب وتعمل عليها، ووصفها بالبرامج التجارية، ولذلك فضّل الاعتماد على نفسه وشقّ طريقه بشكل فرديّ خطوة تلو الأخرى.

اعتبر “خيري” أنّ لونه الغنائي فتح له المجال في الانتشار العربي، فالناس تعشق الطرب، لكن التشوّه السمعي الذي سبّبته الموجة الغنائية الهابطة أثّر في الناس قليلا، وجعل المشوار في عالم الفن صعبا وعقباته كثيرة.

وأشار “محمد” إنّ لونه الغنائي جعله بعيدًا عن أجواء المنافسة بين الفنانين، كما شكر فرقته الموسيقية ووصفها بسرّ نجاحه، وقال بأن اعضاء فرقته من أصحاب المواهب الخارقة وبأنّ بعضهم كان يعزف مع سلطان الطرب جورج وسوف.

أكّد محمد أنّ لديه بعض الصداقات في الوسط الفني، وأقرب الفنانين إلى قلبه ملحم زين وناصيف زيتون. ولا يمانع فكرة تقديم ديو مع أحد الفنانين خاصة إذا كان الفنان صاحب موهبة فذّة، لكن حتى اليوم ليس هناك أيّ مشروع جدّي في هذا الإطار.

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كما أكّد محمد خيري أنه يؤيد قرار توقيف فناني المهرجانات، وقال بأنّ مصر هي أم الدنيا والفن هو جزء أساسي من هويتها، فالفن المصري أسّس مدرسة الطرب الراقي في الوطن العربي. وبالتالي الكلام الرديء واللحن الرديء اللذين يستعملان اليوم في أغاني المهرجانات شوّها الفن المصري، فلا بدّ من اتخاذ قرارات مصيرية في هذا الإطار ووضع ضوابط معينة.

كما تطرق حول غنائه في حلب عدة مرات، وقال بأنها معقل الفن في بلاد الشام، ويشعر بسعادة كبيرة عندما يغني في مدينته. أمّا عن الفن التركي فقال بأنه تأثر بالفن العربي، لأن الأتراك احتلوا الدول العربية وبالتالي اقتبسوا من أطعمتها ومن عاداتها ومن كلماتها ومن موسيقاها.

محمد خيري، قال بأنه يعتذر احيانا عن تقديم بعض الأغاني التي تطلب منه في الحفلات، لأنه لا يراها مناسبة لصوته ولجوّه ولونه. كما أطلق خلال الحلقة أغنية وكليب “الحق عليك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وإخراج روي عقيقي، فقدّم مقطعا حصريا من الأغنية مباشرة على الهواء وتمّ عرض الكليب الخاص فيها للمرة الأولى في البرنامج.