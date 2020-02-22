محمد عسّاف يطرح أغنيته العراقية "شهالحلاوة"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​ فيديو كليب أغنيته العراقية المنفردة بعنوان "شهالحلاوة". وهي من كلمات ​رامي العبودي​، ألحان ​علي صابر​، توزيع عثمان عبود. ويقول مطلع الأغنية:

شهالحلاوه.. وهالنزاكَه وهالجمال

سحر بعيونك حبيبي شي خيال...فدوه للغمازة اروح

والشفايف والشعر...صارلي شقد اني عايش

ماشفت هيجي بشر يشار إلى أنه أحيا حفلاً على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدّم خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية. حيث كانت البداية مع أغنية "بصراحة" التى حققت انتشارا واسعا، ثم قدم عدداً من الأغنيات والمواويل منها أغنية الهوارة التي رددها معه الجمهور. وهي من كلمات الشاعر الفلسطينى سامي عفانة.

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