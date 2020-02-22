شكرا لقرائتكم خبر عن أنغامى: عمرو دياب الأكثر استماعا فى مصر بـ" سهران " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق "أنغامى" تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا فى مصر، وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرنى" الأعلى استماعا على "أنغامى" منذ طرح الألبوم، تلتها أغنية "زى ما أنتى" ثم أغنية "مكانك فى قلبى".

فى حين تراجع حسن شاكوش بمهرجان "بنت الجيران" إلى المركز الرابع

وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران" مؤخرا ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى 4 أغنيات تم طرحها منفردة فى الصيف.

كما تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر"، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "أي تيونز" الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

وكتبت الصفحة: "لدى عمرو 4 من أفضل 5 ألبومات على iTunes Egypt ، بما في ذلك "سهران" في المرتبة الأولى ، و "كل حياتي" في المرتبة الثالثة ، و "معدي الناس" في المرتبة رقم 4 ، كما يحتل حاليا 8 من أفضل 10 أغنيات على أي تيونز مصر.

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وتابعت الصفحة:"عمرو دياب ظاهرة وهو أيضًا الأكثر استماعا على أنغامي والأكثر استماعا لفنان عربي على "سبوتيفي" حول العالم.

في عام 2016 ، تم تكريم عمرو من جينيس ريكوردز لفنان العربي ، حيث فاز بمعظم جوائز الموسيقى العالمية خلال مسيرته الناجحة بشكل كبير والتي تمتد إلى ما يقرب من 4 عقود.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.