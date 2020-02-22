شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تضيف حفلين جديدين لجولتها الغنائية Future Nostalgia tour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن مواعيد الحفلات الإضافية التي ضمتها لجولتها الغنائية " Future Nostalgia tour " والتي ينتظرها الكثيرين حول العالم، والمقررإقامة الجولة في بريطانيا وأيرلندا، فوضعت دوا البالغة من العمر ( 24 عاما ) موعد لحفلين جديدين وهو ما آثارحماس قطاع كبيرمن محبيها ومعجبيها من مختلف الأعمار.



تواريخ جولة دوا ليبا تواريخ جولة دوا ليبا

فحددت دوا ليبا أن تضيف حفلا بجدولها ليوم 29 مايو المقبل لتحيي الحفل في ليفربول .

اما الحفل الثاني الذي إضافته دوا ليبا لجدول حفلات جولتها الغنائية هو يوم 30 مايو في نوتنجهام، و بذلك ستضم جولتها الغنائية " Future Nostalgia tour " 12 حفل ضخم سيحضره عدد هائل من محبي النجمة الشهيرة و سترصد تفاصيله الكثير من المواقع الفنية الشهيرة حول العالم .

Advertisements



دوا ليبا دوا ليبا

يذكر أن دوا ليبا أذهلت العالم خلال تقديمها عدد من الفقرات الغنائية بفعاليات " Sanremo Music Festival " لعام 2020 ، وقدمت النجمة الشابة أغنية " don't start now " والتي تفاعل معها الحضور بشكل واضح .