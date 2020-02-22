شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يشارك فى تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهى بالسعودية فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو سعد على التواجد بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى حفل تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهى الذى يحمل اسم " Edutain" وشارك عمرو في تكريم الخريجين الذين حصلوا على دورات تدريبية وورش فى الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل مع كبار صناع الفن فى العالم ومن بينهم مدربة التمثيل المصرية مروة جبريل.

من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، على تهنئة نجله رابى بفيلمه "صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوى، حيث قام عمرو بنشر صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع انستجرام وكتب قائلاً :"النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.

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وظهر الطفل رابى نجل النجم عمرو سعد، فى العرض الخاص لفيلم"صندوق الدنيا" الذى يعد أول بطولة له مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوي، حيث حرص على حضور العرض رغم غياب والده، وأعرب عن سعادته الكبيرة بطرح الفيلم فى دور العرض، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامى وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.