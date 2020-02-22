شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عبد الباسط حموده تحتفل بعيد ميلاده: سندى وصاحبى ودايما فخورة بيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هديرعبد الباسط، ابنة المطرب الشعبى عبد الباسط حموده، بعيد ميلاد والدها، مؤكدة أنها دائما فخورة به وأنه رقم واحد فى مصر والوطن العربى.





ونشرت هدير، عبر حسابها على فيسبوك، صورة مع والدها الفنان الشعبى، صحبتها بتعليق: "النهاردة عيد ميلاد أغلى شيء فى حياتى، كل سنة وانت طيب يا أحلى وأغلى بابا فى الدنيا كلها، وكل سنة وأنت معانا وفى وسطينا يا روح الروح".





وقالت فى "بوست" آخر: "النهاردة يوم مش عادى، النهاردة عيد ميلاد حبيب قلبى أخويا وأبويا وسندى وصاحبى، كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبى وعقبال سنين كتيرة، ودايما معانا وفى حياتنا ودايما فخورة بيك وأنك رقم واحد فى مصر والوطن العربى".

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من ناحية أخرى، يستعد حموده، لتقديم الجزء الثانى من أغنية "أنا مش عارفنى" التى لاقى الجزء الأول منها نجاحا كبيرا عند طرحها، كما أنه سافر مؤخرا إلى لبنان، لتصوير أولى مشاهده كضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب"، الذى تلعب بطولته الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد، حيث يظهر فى حلقة واحدة فقط، ويجسد شخصية "مطرب" ضمن أحداث العمل.

وطرح عبد الباسط حموده، مؤخراً أغنية "الدنيا غابة" مع المطربة راندا حافظ والمدفعجية، وهى من كلمات إسلام شيندى وإسلام كنكا، الذى شارك أحمد سعد وحسن الشافعى فى أغنية "مامى كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبد المنعم.

كما انتهى عبد الباسط حموده، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "رئيس قسم العذاب" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع زيزو فاروق ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية تحمل طابع "دراما" بشكل جديد ومختلف غير أعماله السابقة.