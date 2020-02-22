شكرا لقرائتكم خبر عن بينور فى الضلمة.. حمو بيكا يثير الجدل بارتداء ملابس غريبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يثير مغنى المهرجانات الشعبية حمو بيكا الجدل حوله، فمثلما كانت اختياراته فى كلمات أغانيه عجيبة، كان عجيبا أيضا فى اختياره لنوعية الملابس التى يرتديها.



بيكا

بيكا نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له مرتديا بدلة رياضية "ترنج" أصفر اللون، لكن الأغرب أن "الترنج" يضيئ فى الظلالم، وهو ما سبب حيرة بين متابعيه على موقع التواصل.





من ناحية أخرى أعلن مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن حفل له فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تذكرتين الأولى الـvip تبلغ قيمتها 89 دولارا، أما التذكرة الثانية بـ69 دولارا، وذلك فى شهر أبريل المقبل.

Advertisements

وطالب حمو بيكا جمهوره فى الولايات المتحدة الأمريكية حجز حفله الغنائى من خلال رابط نشره بصفحته على فيس بوك، قائلاً: "يلا الحق احجز حفلة حمو بيكا فى أمريكا"، بالدخول على الرابط تبين أن قيمة تذكرة الحفل الفنى 89 دولارًا أمريكيًا.

يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخرالنيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه، أنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.