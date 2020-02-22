شكرا لقرائتكم خبر عن "كان لك معايا" يجمع صفية العمرى ومحمود قابيل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت المخرجة روجينا باسيلى النجمة صفية العمرى بالنجم محمود قابيل فى فيلم روائى قصير بعنوان "كان لك معايا"، وكشفت النجمة صفية العمرى تفاصيل عن تجربتها التى تعود بها للسينما قائلة: الفيلم بعنوان "كان لك معايا" إخراج روجينا باسيلى ويشاركنى بطولته الفنان محمود قابيل وأجسد من خلاله شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.



صفية العمري وسعاد حسني ومحمود قابيل

وأكدت النجمة صفية العمرى أن الشخصية التى تعود بها للسينما ثرية وممتعة فى تمثيلها جدا وأنها أحبت تلك الشخصية وترى أنها ستكون مفاجأ للجمهور.

يذكر أن النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل جمعهما من قبل مسلسل "هوانم جاردن سيتى" تاليف الكاتبة منى نور الدين وأخرجه أحمد صقر وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم والنجمات منهم حسين فهمى وعبلة كامل وهشام سليم وصابرين ومديحة يسرى وأحمد خليل وعزت أبو عوف وليلى فوزى وعزة بهاء ونهال عنبر وايمان وعايدة رياض وندى بسيونى وأحمد ماهر وبثينة رشوان واحسان القلعاوى، وكان يتناول المسلسل ما طرأ من تغيرات فى العلاقات الاجتماعية على أفراد عائلة الشاذلي وعميدها محمود، وذلك منذ الحقبة الملكية وحتى أحداث 1952.