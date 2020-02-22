شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن:مجدى يعقوب مثل أعلى مُلهِم لكل الأجيال..ويطالب بمسلسلات تحكى نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد محسن، أن الدكتور مجدى يعقوب، هو "نمبر وان" وفخر مصر الحقيقى، وأنه المثل الأعلى المُلهِم لكل الأجيال الحاضرة، مطالبا بالاحتفاء به فى الجامعات والمدارس، وصناعة المسلسلات التى تحكى قصة حياته ونجاحه، مقدما الشكر لدولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريم السير يعقوب.



محمد محسن

وقال محسن، عبر حسابه على انستجرام: "السير مجدى يعقوب نمبر وان، وفخر مصر الدائم، والمثل الأعلى المُلهِم لكل الأجيال الحاضرة واللى جايه، المثال والنموذج الحى أطال الله فى عمره، اللى لازم نحتفى بيه فى كل وسائل إعلامنا وجامعاتنا ومدارسنا ويتعمل عن قصة حياته بدل المسلسل اتنين وبدل الفيلم تلاتة، ونحتفى أكتر بالعلم والعمل والتعليم والثقافة عشان نقدر نحافظ على ماضينا ونحسّن حاضرنا ونطوّر مستقبلنا ومستقبل أولادنا".

وتابع محسن: "شكراً من القلب لحبايبنا فى الإمارات العربية الشقيقة شعب وقيادة، للتكريم الكبير الذى ناله الدكتور مجدى يعقوب من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوشاح العمل الإنسانى".





يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل فى دورتها الثالثة.

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وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل فى دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.. صناعة الأمل هى الصناعة التى لا يخسر فيها أحد".

من ناحية أخرى، تحدث جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، عن الفكرة الأساسية لإنشاء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى.

وقال يعقوب "الفكرة إن إحنا نعالج الناس بمساواة كاملة بغض النظرعندهم فلوس أو معندهمش، شكلهم إيه لونهم إيه ديانتهم إيه.. والمركز ده - أى مركز القلب فى أسوان - والمركز الجديد مبياخدش ولا مليم".

وفى تقرير نشرته شبكة "CNN"، خلال حوارها مع الدكتور مجدى يعقوب، أوضحت أن مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى الجديد لعلاج مرضى القلب، سيجرى 10 آلاف عملية مجانية سنوياً، فيما أجرت "CNN"، حوارًا مع الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مجدى إسحاق أستاذ شرفى فى معهد الإدارة البريطانى، للتحدث عن أسباب أمراض القلب فى الشرق الأوسط وطرق تجنب الإصابة بها.