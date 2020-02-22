شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة التليفزيون: محمد رمضان ممثل شاب واستضافته دعماً للفن ومعالجة الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصري أن الفنان محمد رمضان يتمتع بشعبية جارفة، رغم صغر سنه، إلا أنه أصبح واحداً من شباب مصر الموهوبين، واستضافته على شاشة التليفزيون المصرى مكسب جماهيرى كبير، وفى إطار دعم الفن المصرى.

وأضافت رئيسة التليفزيون، فى تصريحات لليوم السابع، أن محمد رمضان ضرب أروع الأمثلة عندما أصر على تأدية الخدمة العسكرية، والتأكيد أنه فخور أن يكون جندياً من جنود جيش مصر البواسل، وأظهر من الانتماء لهذا الوطن الكثير مما كان له الأثر البالغ كرسالة واضحة لكل شاب مصري يغلب المصلحة الوطنية فوق أي مصالح أخرى ، مشيرة إلى أن استضافته في التليفزيون المصري ليس أزمة على الأطلاق، بينما هي توضيح لعدة حقائق وتصويب الأخطاء، وتقديم النصح والرشاد.

وأضافت نائلة فاروق، محمد رمضان ابننا، فهل عندما يخطئ ابنك تتركه وشأنه أم تحاول معالجة الأمر وتصحح له أخطاءه، وهو دور الإعلام الإيجابى والوطنى فى معالجة الأمور وتصحيح الصورة.