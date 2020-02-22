شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من مسلسل "بنت القبايل" لمحمد رياض وفاطمة محمد على وياسمين على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نجوم مسلسل " بنت القبايل " للمخرج حسني صالح التصوير في استديو الجابرية بدهشور في القرية الريفية التي تدور فيها أحداث العمل ويصور اليوم وغدا عدد من نجوم المسلسل مشاهد الحلقات القادمة حيث يذاع العمل حاليا علي قناة الحياة ويحقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا .

المشاهد تجمع الفنانين محمد رياض وفاطمة محمد علي ومدحت تيخة وحسن العدل وياسمين علي ويستمر التصوير حتي الساعات الأخيرة من الليل.





الفنانة ياسمين علي ممثلة في دور صعيدية



القرية الريفية بدهشور

الفنانة فاطمة محمد علي تجسد شخصية "كحيله رمش العين" زوجة عم حنان مطاوع وأم المطربة الشابة ياسمين علي والفنان الشاب عبد الخالق الجابرى، حيث يتم تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى الوقت الحالى بالتزامن مع عرضه على قناة "الحياة".



الفنانة فاطمة محمد علي فى مسلسل بنت القبايل



المخرج حسني صالح مخرج العمل



حسن العدل وفاطمة محمد علي يراجعون مشاهدهما قبل التصوير

وقالت فاطمة لليوم السابع: "المخرج حسني صالح يقدمني بشكل جديد في هذا العمل فقد ركز علي الجانب الغنائي والاستعراضي محاولا ابرازه لدي الشخصية حيث أمثل وأغني باللهجة الصعيدية بجانب الرقص النوبي فشخصية " كحيلة " فنانة تغني في جميع الافراح والاحتفالات بجانب الندب وهو خط جديد في الشخصية".

Advertisements



محمد رياض قبل التصوير



فاطمة محمد علي

وأضافت فاطمة: "ظهوري سيكون بشكل مكثف في الحلقات الأخيرة من المسلسل والذى يذاع الآن علي قناة الحياة والعمل بطولة حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشورومدحت تيخا ومحمود عبد المغني بالإضافة إلي 100 فنان ويتم تصويرالعمل حاليا ما بين أسوان ودهشور والمسلسل تأليف الشاذلي فرح وإخراج حسني صالح.



مؤلف المسلسل شاذلي فرح وبطل من ابطاله



مسلسل بنت القبايل

كما شاركت الفنانة فاطمة محمد علي في مسلسل " الآنسة فرح " وقدمت شخصية دكتورة علاقات أسرية واستشارات عاطفية وهي المرة الأولي التي تجسد فيها تلك الشخصية فلم تقدمها من قبل في كل أعمالها وخلال أحداث العمل تقوم فاطمة من خلال شخصيتها بعلاج " فرح " وهي بطلة المسلسل التي تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد وسيقدم قريبا موسم جديد من المسلسل بعد نجاح الموسم الأول.